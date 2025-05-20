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SON DAKİKA | Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Son dakika haberi: Mersin’de çeşitli elektronik ürünler üreten bir fabrika alev alev yanmaya başladı. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

SON DAKİKA | Mersin’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Son dakika: Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü’nden de TOMA’ları yönlendirdi.

Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

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TOMA’ların da bölgeye ulaşarak söndürmeye destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

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(İHA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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