SON DAKİKA | MHP'den 'kayyum' çıkışı: Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve dönebilir

Son dakika haberi: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'kayyum' açıklaması geldi. Yıldız, "Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yok" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki çalışmalara dair bilgi verirken kayyum uygulamasıyla ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖREVE DÖNMELERİ İÇİN SAKINCA YOK"

Yıldız, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve iadelerinde herhangi bir sakınca görmediklerini söyledi.

"Kayyum meselesini bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunmuş olduğu 118 sayfalık raporda kayyum uygulamasıyla ilgili bir husus yoktu. Ama bu fikrimiz olmadığı anlamına gelmiyor" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"KAYYUM BAZEN ŞART OLUR AMA..."

"Bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur. Mesela işlenen suçun niteliğine göre eğer kayyum uygulanması bir zorunluluk halindeyse bunu merkezin yapması yerine belediye meclis tarafından seçilmesi en azından halk iradesinin korunması adına daha uygun diye düşünüyoruz.

Ahmet Türk

Önümüzde örnek var. Unutmayalım, kayyum atamaları tedbirdir. Şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın 'İki Ahmet' diye bahsettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer, komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında amacını aşmış bir uygulama olduğu görülür."

Ahmet Özer

