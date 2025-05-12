SON DAKİKA | PKK'nın feshi hakkında Devlet Bahçeli'den ilk yorum! 'Nihayet tomurcuklar çiçek açtı' dedi, Abdullah Öcalan'a 'teşekkür'ü dikkat çekti

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün kendisini feshettiğini duyurmasının ardından ilk değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Nihayetler tomurcuklar çiçek açtı. İhanetle yazılan kanlı sayfa açılmamak üzere kapanacaktır" ifadelerinde bulundu.
Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:
"Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir."
Terör örgütü PKK, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresinin sonucunda resmen fesholduğunu açıklamıştı.
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