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SON DAKİKA | PKK'nın feshi hakkında Devlet Bahçeli'den ilk yorum! 'Nihayet tomurcuklar çiçek açtı' dedi, Abdullah Öcalan'a 'teşekkür'ü dikkat çekti

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün kendisini feshettiğini duyurmasıyla ilgili ilke kez konuştu. 22 Ekim'de yaptığı açıklamayla tarihi süreci başlatan MHP lideri Bahçeli, gelinen noktayı "Nihayetler tomurcuklar çiçek açtı. İhanetle yazılan kanlı sayfa açılmamak üzere kapanacaktır" diyerek değerlendirdi. Bahçeli'nin açıklamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili bölümde kullandığı "Teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" ifadesi dikkat çekti.

SON DAKİKA | PKK'nın feshi hakkında Devlet Bahçeli'den ilk yorum! 'Nihayet tomurcuklar çiçek açtı' dedi, Abdullah Öcalan'a 'teşekkür'ü dikkat çekti
Doğukan Akbayır

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın bugün kendisini feshettiğini duyurmasının ardından ilk değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Nihayetler tomurcuklar çiçek açtı. İhanetle yazılan kanlı sayfa açılmamak üzere kapanacaktır" ifadelerinde bulundu.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTEDİR"

Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir."

PKK KENDİNİ FESHETTİ

Terör örgütü PKK, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresinin sonucunda resmen fesholduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Devlet Bahçeli
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