Son dakika | Minguzzi ailesini tehdit davasında tahliye talepleri reddedildi

İstanbul Kadıköy’de bulunan bit pazarında bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetin ardından, sosyal medya üzerinden Minguzzi ailesine tehditler yağmıştı. Gelen tehditler yargıya taşınırken 23 Mayıs günü görülen ve 5 çocuğun yargılandığı davada, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulanarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4’ü bu suçtan adli kontrol tedbirleri uygulanarak beraat ederken M.G. hakkında tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

18 YAŞINDAN BÜYÜK 2 SANIK YARGILANIYOR

Aileye yönelik tehditler, hakaretler, failleri ve suçu öven paylaşımlar nedeniyle 18 yaşından büyük tutuklu 2 fail hakkında “Hakaret, suçu ve suçluyu övme, birden fazla kişi ile tehdit” suçlarından Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açılırken yargılamanın ilk celsesi bugün görüldü.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Minguzzi ailesini tehdit davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 25 Haziran'a ertelendi.