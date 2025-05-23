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SON DAKİKA | Minguzzi ailesini tehditte 4 tahliye! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve hakaretler sonrası başlatılan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 'Silahla tehdit' suçundan ise 4 sanık hakkında beraat kararı verirken sanık M.G. hakkında ise yaşı küçük olması sebebiyle indirim uygulayarak 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

SON DAKİKA | Minguzzi ailesini tehditte 4 tahliye! Mahkeme kararını verdi
Devrim Karadağ

Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin yargılama devam ederken ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 5 suça sürüklenen çocuk sanığın 7 yıl 2'şer aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ilk davada karar verilerek 5 suça sürüklenen çocuk sanıktan 4'ü tahliye edildi.

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Minguzzi ailesi İtalya'da olması nedeniyle katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada 3 sanık hazır bulunurken, 2 sanık ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

4 ÇOCUK SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ekol Tv'de yer alan habere göre; savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, 5 SSÇ sanık hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan yaşlarının küçük olması sebebiyle indirim uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme 'Silahla tehdit' suçundan ise 4 SSÇ sanık hakkında beraat kararı verirken SSÇ sanık M.G. hakkında ise yaşı küçük olması sebebiyle indirim uygulayarak 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 4 SSÇ sanıklar E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'ye yurtdışına çıkış yasağı, karakola gidip imza atma, silah bulundurmama ve müşteki Minguzzi ailesine yaklaşmama adli kontrol şartını uygulayarak tahliyesine hükmederken, SSÇ sanık M.G.'nin tutukluluğuna devam kararı verdi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa bir süre önce farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafı attığı aktarılarak, bu sosyal medya hesaplarından gönderilen tehdit içerikli mesajlara yer verildi.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da, 18 yaşından küçük M.G'ye ait bir numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunu belirttiği belirtiliyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün resmi mail hesabına gelen ihbar niteliğindeki mesajda ise "bedirhqn.keles" isimli sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, M.G. tarafından müşteki ile ailesine tehdit içerikli mesajlar atıldığı ve paylaşımlar yapıldığı aktarılıyor.

İddianamede, M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme Mattia Ahmet Minguzzi
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