SON DAKİKA | MSB acı haberi duyurdu! Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterde 3 şehit

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 21 Mart tarihinde Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili açıklama yapıldı. MSB, 1 asker ve 2 ASELSAN personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Doğukan Akbayır

MSB, 1 asker ve 2 ASELSAN personelinin şehit olduğunu duyurdu.

KATAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi.

Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 3 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

