SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın, Denizli'de de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla'da saat 02.17'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Marmaris'in 11 km açığı, büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyurdu.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir, Aydın, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREM UZMANI AHMET ÖVGÜN ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuşadası’ndayım 5 dakika kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Rodos yakınlarında Güney Ege dalma batma kuşağında” açıklamasını yaptı.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER