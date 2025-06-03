SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın, Denizli'de de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Muğla'da saat 02.17'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Marmaris'in 11 km açığı, büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyurdu.
Deprem İzmir, Aydın, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuşadası’ndayım 5 dakika kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Rodos yakınlarında Güney Ege dalma batma kuşağında” açıklamasını yaptı.
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