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Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde deprem! Uzman isimlerden ilk açıklamalar: "Türkiye'ye ait levhada meydana gelmedi"

Muğla Marmaris'te bir deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğünde deprem başta Muğla olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi. Muğla Valisi, 11 kişinin yaralandığını aktarırken uzman isimlerden ilk açıklamalar da geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin Türkiye'ye ait bir levhada meydana gelmediğini ifade ederek "Burada her an deprem beklenebilir" dedi.

Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde deprem! Uzman isimlerden ilk açıklamalar: "Türkiye'ye ait levhada meydana gelmedi"
Recep Demircan

Muğla'da saat 02.17'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Marmaris'in 11 km açığı, büyüklüğünü ise 5.8 olarak açıkladı.

Paniğe yol açan deprem İzmir, Aydın, Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.

ŞÜKRÜ ERSOY: "AFRİKA'YA AİT BİR LEVHAYA AİT DEPREM"

Deprem sonrası uzmanlardan ilk açıklama geldi. A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları ifade etti:

"Bu deprem derinliği itibarıyla bakıldığında 67 km. Yani bizim deprem oluşturabilir yer kabuğu içinde değil. Rodos açıklarında dalma-batma zonu var. Depremin meydana geldiği yerde ikinci bir tabaka var. Türkiye'ye, Anadolu'ya ait değil, Afrika'ya ait bir levhaya ait deprem. Bu deprem küçümsenecek bir deprem değil. Burası büyük depremler üretebilecek kapasiteye sahip. Burada her an deprem beklenebilir. "

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OKAN TÜYSÜZ: "5'E VARAN ARTÇILARIN OLMASI MÜMKÜN"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz: "5'e varan artçıların olması mümkün. Bu depremin İzmir'de başka bir depremi tetiklemesi mümkün görünmüyor."

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AHMET ÖVGÜN ERCAN: "DALMA BATMA KUŞAĞINDA"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Kuşadası’ndayım 5 dakika kadar süren yaklaşık M5,5 -6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altında geçtiğini duyumsadım, uyandırdı. Deprem Rodos yakınlarında Güney Ege dalma batma kuşağında” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Marmaris
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