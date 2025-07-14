Son dakika | Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı! Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı... Sağlık durumu belli oldu

Son dakika haberi: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

REVİRE BAŞVURDU, AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu ileri süren Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır