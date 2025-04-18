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Son dakika | Murat Abbas tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı operasyonda tutuklanmıştı: 'Etkin pişmanlık' detayı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında gelişme yaşandı. Tutuklanan isimlerden Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Abbas'ın 'etkin pişmanlık'tan yararlandığı öğrenildi.

Son dakika | Murat Abbas tahliye edildi! İmamoğlu'yla aynı operasyonda tutuklanmıştı: 'Etkin pişmanlık' detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

19 MART'TA GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarına yönelik 19 Mart’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp daha sonra tutuklananlar isimlerden İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı çıktı.

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'EV HAPSİ' DETAYI

AA'nın aktardığına göre; Abbas, soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

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MURAT ABBAS KİMDİR?

Murat Abbas 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

1999 yılında müzik sektörüne giren Abbas birçok radyo programında editörlük yaptı. Abbas 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) genel müdürü olarak oldu.

Abbas, 2020 yılından bu yana Kültür AŞ Genel Müdürü olarak çalışıyordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
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ee noldu iddialar boşa düşüyor demekki
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