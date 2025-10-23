HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | 'Mutlak butlan' davası öncesi CHP'de dikkat çeken karar! 39. Olağan Kongre için tarih belli oldu

Son dakika haberi: CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için tarih netleşti. Gözler kasım ayı sonuna çevrildi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la birlikte bazı önceki CHP kurultay delegeleri ise kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istemişti.

Son dakika | 'Mutlak butlan' davası öncesi CHP'de dikkat çeken karar! 39. Olağan Kongre için tarih belli oldu

Son dakika haberi: CHP'de kurultay hareketliliği devam ediyor. Bugüne kadar 22'si olağanüstü, 60 kurultay toplayan CHP'de son olarak 39. Olağan Kurultayın yapılacağı tarihler belli oldu.

CHP KURULTAY GÜNDEMİYLE TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM), bugün 39. Olağan Kurultay'ın tarihinin belirlenmesi gündemiyle toplandı. Toplantıdan çıkan karara göre kurultay 28-30 Kasım aralığında gerçekleşecek.

YARIN 'MUTLAK BUTLAN' DAVASI GÖRÜLECEK

Tarih, yarınki 'mutlak butlan' davası öncesi belirlendi.

Son dakika | Mutlak butlan davası öncesi CHP de dikkat çeken karar! 39. Olağan Kongre için tarih belli oldu 1

KURULTAYDA 1300'Ü AŞKIN DELEGE SANDIĞA GİDECEK

Tüzüğe göre, Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor. Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM'nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.

1200 kurultay delegesine ilaveten doğal üyelerle 1300'ün üzerinde delegenin 39. Olağan Kurultay'da sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulunun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP'nin İstanbul'dan 192, Ankara'dan 74 ve İzmir'den 56 delege çıkarması öngörülüyor.

Son dakika | Mutlak butlan davası öncesi CHP de dikkat çeken karar! 39. Olağan Kongre için tarih belli oldu 2

İL KONGRELERİ SEÇİMLERİNİN İPTALİ İSTENDİ

Öte yandan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istenmişti.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldüİzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü
Batman’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiBatman’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş CHP kurultay kongre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.