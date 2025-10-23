Son dakika | 'Mutlak butlan' davası öncesi CHP'de dikkat çeken karar! 39. Olağan Kongre için tarih belli oldu

Son dakika haberi: CHP'de kurultay hareketliliği devam ediyor. Bugüne kadar 22'si olağanüstü, 60 kurultay toplayan CHP'de son olarak 39. Olağan Kurultayın yapılacağı tarihler belli oldu.

CHP KURULTAY GÜNDEMİYLE TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM), bugün 39. Olağan Kurultay'ın tarihinin belirlenmesi gündemiyle toplandı. Toplantıdan çıkan karara göre kurultay 28-30 Kasım aralığında gerçekleşecek.

YARIN 'MUTLAK BUTLAN' DAVASI GÖRÜLECEK

Tarih, yarınki 'mutlak butlan' davası öncesi belirlendi.

KURULTAYDA 1300'Ü AŞKIN DELEGE SANDIĞA GİDECEK

Tüzüğe göre, Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor. Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM'nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.

1200 kurultay delegesine ilaveten doğal üyelerle 1300'ün üzerinde delegenin 39. Olağan Kurultay'da sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulunun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP'nin İstanbul'dan 192, Ankara'dan 74 ve İzmir'den 56 delege çıkarması öngörülüyor.

İL KONGRELERİ SEÇİMLERİNİN İPTALİ İSTENDİ

Öte yandan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istenmişti.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır