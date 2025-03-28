Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerinde korkutan deprem! Myanmarda 7.7, Bangkok'ta 7.3...

Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen büyük bir depremin meydana geldiği öğrenildi. Deprem, Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem Çin'in güneybatısında da hissedildi.
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