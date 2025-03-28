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  4. Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerinde korkutan deprem! Myanmarda 7.7, Bangkok'ta 7.3...

Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerinde korkutan deprem! Myanmarda 7.7, Bangkok'ta 7.3...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.03.2025 09:52
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Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen büyük bir depremin meydana geldiği öğrenildi. Deprem, Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem Çin'in güneybatısında da hissedildi.

Son dakika: Güneydoğu Asya ülkelerinde korkutan deprem! Myanmarda 7.7, Bangkok'ta 7.3...

Meydana gelen deprem, Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde ölçülürken Bangkok'ta ise 7.3 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem Çin'in güneybatısında da hissedildi.

Ayrıntılar geliyor

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Anahtar Kelimeler:
deprem Myanmar
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