Son dakika | Narin Güran davasında yeni gelişme! Aileye müebbet hapis istenmişti: Tebliğname hazırlandı

Son dakika haberi: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’da kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.
NE OLMUŞTU?
- Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
