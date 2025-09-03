HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Teknesiyle geçirdiği kazanın ardından denize düşerek kaybolan ve yaklaşık bir aydır denizde cansız bedeni aranan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden tek parça olarak çıkarıldı.

Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Mustafa Fidan

TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, denizden tek parça şeklinde çıkartılan Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürülecek.

Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı 1

TCG ALEMDAR ÇALIŞMALARA KATILDI

Bu zorlu operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, yeni bir gelişme olarak TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı.

Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı 2

CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılan beden, saat 19.25 sıralarında tek parça halinde sudan alındı. Cansız bedenin Bandırma'ya götürüleceği öğrenildi.

5 AĞUSTOS'TAN BERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU

İş İnsanı Halit Yunkay, 5 Ağustos Salı günü teknesiyle Marmara Denizi'nde yol alırken kaza geçirmiş, teknesi parçalanmıştı. Teknenin parçalarına ulaşılmasının ardından başlatılan Halit Yunkay'ı arama çalışmaları yaklaşık bir aydır devam ediyordu.

Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı 3

ÜZERİNDE SÜRTME İZLERİ BULUNAN KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Teknesi denizde parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya dair yeni gelişmeler yaşanmıştı. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yük gemisinde ise sürtünme izlerinin bulunması, 'çarpışma' ihtimalini bir kez daha akıllara getirdi. Öte yandan, Arel 7 gemisinde kazada parçalanan yatın izlerinin bulunduğu öğrenildi.

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti! İlk duruşma tarihi belli olduCHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti! İlk duruşma tarihi belli oldu
Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısıMeteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı
Anahtar Kelimeler:
deniz iş insanı tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Bu uygulamaları kullananlara 'No system is safe' mesajı gönderildi! Hack iddiası gündem oldu

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 29 il için sağanak uyarısı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.