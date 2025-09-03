Son dakika: Neredeyse bir aydır denizde aranıyordu! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, denizden tek parça şeklinde çıkartılan Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürülecek.

TCG ALEMDAR ÇALIŞMALARA KATILDI

Bu zorlu operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, yeni bir gelişme olarak TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı.

CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılan beden, saat 19.25 sıralarında tek parça halinde sudan alındı. Cansız bedenin Bandırma'ya götürüleceği öğrenildi.

5 AĞUSTOS'TAN BERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU

İş İnsanı Halit Yunkay, 5 Ağustos Salı günü teknesiyle Marmara Denizi'nde yol alırken kaza geçirmiş, teknesi parçalanmıştı. Teknenin parçalarına ulaşılmasının ardından başlatılan Halit Yunkay'ı arama çalışmaları yaklaşık bir aydır devam ediyordu.

ÜZERİNDE SÜRTME İZLERİ BULUNAN KURU YÜK GEMİSİ KAPTANI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Teknesi denizde parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya dair yeni gelişmeler yaşanmıştı. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yük gemisinde ise sürtünme izlerinin bulunması, 'çarpışma' ihtimalini bir kez daha akıllara getirdi. Öte yandan, Arel 7 gemisinde kazada parçalanan yatın izlerinin bulunduğu öğrenildi.

