Son dakika | Netanyahu zehirlendi! Kabine toplantısına katılamadı, doktorları hemen talimat verdi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun hasta olduğu ve önümüzdeki üç gün boyunca evden çalışacağı bildirildi.

NETANYAHU NEDEN ZEHİRLENDİ?

Netanyahu'nun gece saatlerinde rahatsızlandığı ve evinde muayene edildiği açıklandı. Doktoru, Netanyahu'ya bozuk gıda yemekten kaynaklanan bağırsak iltihabı teşhisi koydu.

NETANYAHU'NUN SAĞLIK DURUMU

Açıklamada, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastalıktan kaynaklanan dehidrasyon nedeniyle damardan sıvı aldığı da ifade edildi.

İSRAİL SALDIRILARI VE ABLUKASI ALTINDAKİ GAZZE'DE AÇLIKTAN ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

AA'nın aktardığına göre; İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılara maruz bıraktığı, 2 Mart'tan bu yana ise sıkı abluka uygulaması ve yardım girişlerini engellediği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çocuk ölümleri artıyor.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana ağır saldırılar düzenleyen İsrail, sınır kapılarını aylardır kapalı tutarak Filistinlileri sistematik olarak aç bırakıyor.

İsrail, açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de kurduğu sözde insani yardım merkezlerinde toplanan sivilleri de öldürmeye devam ediyor.

Artık neredeyse her gün 1 ya da 2 çocuğun "açlıktan" öldüğü Gazze'de şu ana kadar yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti.