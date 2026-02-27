Son dakika | Öcalan'ın son fotoğrafı paylaşıldı! 27 Şubat'ın yıl dönümünde İmralı'dan yeni mesaj: "Barış yasası" vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün Ankara'da hareketlilik yaşanıyor. Yılmaz Güney sahnesinde DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da katıldığı programda İmralı'dan gelen mesaj okunduı.

ÖCALAN'IN SON FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Programın başlarında Öcalan'ın elinde çağrı metniyle fotoğrafı paylaşıldı.

İMRALI'DAN 27 ŞUBAT'TA YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ise Öcalan'ın yeni mesajını okudu. Öcalan'ın çağrısından kesitler şu şekilde:

Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz.

Fesih kararı siyaset tercihini ortaya koydu. Negatif isyan dönemini aştık. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıyoruz. Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz.

'BARIŞ YASASI' VURGUSU

Demokratik entegrasyon, barış yasasını gerekli kılar. Devlet bütünlüğünü esas alan vatandaşlık olmalı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

“Terörsüz Türkiye” sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörün sona ermesi ve örgütün silah bırakması yönündeki çağrısının ardından 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan bir mesaj yayımlayarak örgüte fesih ve silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamadan bir gün sonra örgüt ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan örgüt, 12 Mayıs’ta fesih ve silah bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Süreç kapsamında 11 Temmuz’da bir grup örgüt mensubunun silahları yaktığı görüntüleri paylaşılmıştı.