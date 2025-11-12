HABER

Son dakika | Ordu'daki göçükten günler sonra acı haberi: 75 yaşındaki kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi: Ordu’nun Fatsa ilçesinden acı bir haber geldi. Taş ocağında meydana gelen göçük altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika | Ordu'daki göçükten günler sonra acı haberi: 75 yaşındaki kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım’da taş ocağında meydana gelen göçük sonrası cesedine ulaşılamayan ve alanın riskli olması nedeniyle ara verilen kamyon şoförü Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Son dakika | Ordu daki göçükten günler sonra acı haberi: 75 yaşındaki kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu 1

Göçüğün altında Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, İHA'nın aktardığına göre, olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.’yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. ’bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Ordu daki göçükten günler sonra acı haberi: 75 yaşındaki kamyon şoförünün cansız bedeni bulundu 2

Kaynak: İHA
