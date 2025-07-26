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SON DAKİKA | Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 6 ildeki 7 yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı 6 ildeki 7 yangının kontrol altına alındığı belirtirken, "Safranbolu, Silifke ve Gazipaşa'da alevlerle mücadele devam ediyor" diye konuştu.

SON DAKİKA | Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 6 ildeki 7 yangın kontrol altına alındı
Devrim Karadağ

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, 6 ilde 7 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

"SICAKLIK DAHA DA YÜKSELECEK"

Bakan Yumaklı, bugün ve yarın hava sıcaklıkların ülke genelinde artacağını söyleyerek, "Ağustos'un ilk haftasına kadar sıcaklık yükselecek" dedi.

Yumaklı, Kuzey Ege'nin önümüzdeki günlerde risk taşıdığını da belirtti.

SON DAKİKA | Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 6 ildeki 7 yangın kontrol altına alındı 1

3 YERDE YANGINLAR SÜRÜYOR

Safranbolu, Silifke ve Gazipaşa'da alevlerle mücadelenin sürdüğünü söyleyen Yumaklı, "Bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Umarım başka bir yangın haberi almadan bu yangınlarla ilgili de güzel haberleri vermiş oluruz." diye konuştu.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Devam eden yangınlar var. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Sabahın ilk saatlerinde kara araçların müdahalesi ile başlamak istedik ama yoğun sis ve duman izin vermedi, lokal olarak hava araçlarının müdahalesi söz konusu. Burada 2 uçak 24 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız.

SON DAKİKA | Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 6 ildeki 7 yangın kontrol altına alındı 2

Antalya Gazipaşa'da 2 uçak, 11 helikopterin müdahalesi sürüyor. Gece boyu karadan müdahale sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava müdahaleleri başladı. Karadan da yine arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor. "

Tamamen kontrol altına alınan yangınlar:

-Antalya Muratpaşa Güzeloba
-Antalya Alanya Söğüt
-Uşak Sivaslı
-Adana Kozan
-Denizli Acıpayam
-Manisa Akhisar
-Karabük Ovacık Kışla

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