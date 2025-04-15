Son dakika | Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 26 Nisan 2022’de yaptığı konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 75 bin TL tazminat tazminat ödemesine hükmedildi.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞINI YOK ETMEK VB. HAKSIZ İTHAMLARLA SUÇLADIĞI KONUŞMASI NEDENİYLE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır