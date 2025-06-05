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Son dakika | Özgür Özel'e bir soruşturma daha! Bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi: İki suçlama var

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e peş peşe ikinci soruşturma açıldı. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son dakika | Özgür Özel'e bir soruşturma daha! Bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi: İki suçlama var
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Özgür Özel'e yeni soruşturma! "Suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni soruşturma açıldı.

SON DAKİKA | ÖZGÜR ÖZEL'E İKİNCİ SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedilmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

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(AA)

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Özgür Özel CHP soruşturma ankara cumhuriyet başsavcılığı istanbul cumhuriyet başsavcılığı Akın Gürlek
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