Son dakika | Özgür Özel'e "İşgal ettiğin koltuğa saygın yok mu?" diyerek yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: " Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Gazze'de son duruma geniş yer ayırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan'ın "Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar" sözleri dikkat çekti.
MİLLİ TAKIMA TEBRİK: "BİZİM ÇOCUKLARDAN MUHTEŞEM SKOR"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkin mesajlarından öne çıkan satır başları:
- Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1'lik muhteşem bir skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız canıgönülden tebrik ediyorum. "Bizim çocuklara" bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum.
- İki gün önce Rize'de yapımı tamamlanan projelerimizin toplu açılışını yaptık. Bugün de tam 130 projenin açılış töreni için buradayız. Trabzon'a 540 milyar TL yatırım yaptık.
"DENİZ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANIMIZI TRABZON'A İNŞA EDECEĞİZ"
- Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyoruz. Yeni projeyi bitirdik ve ihalesini bu sene yapıyoruz. Deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.
"BU KRİZİN ÇÖZÜLMESİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"
- Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafyada şekilleniyor. Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırmaya yönelik çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. İki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
"2 YILLIK ZULÜMDEN SONRA BİZE UMUT VEREN GELİŞMELER"
- 2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı barışa giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatıyla Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Gazze'ye yardım girişleri hamd olsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar 2 yıllık zulümden sonra bize umut veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor.
GAZZE MESAJI: KIŞ BASTIRMADAN MUTLAKA ADIM ATILMALI
- Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durduğu temin edilmeli. İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemeli. İkincisi, Gazze'nin süratle yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. İsrail altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı. Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalı. Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa burada da yapacağız.
'KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL' GÖNDERMESİ: "YENİSİ DAHA HEVESLİ ÇIKTI"
- Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ana muhalefet partisi hala kabullenemedi. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan ülkemizi Batılılara şikayette çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi buna da sadık kalmadılar.
"HAKLARINDA MİLYARLARCA LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI OLAN HARAMİLERİ YARGIDAN KAÇIRMAK İÇİN BATI'YA YALVARIYORLAR"
- Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet ediyorlardı. Şimdi işi ileriye götürdüler, onların gelmesini beklemeyip ayaklarına bizzat kendileri gidiyor. Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzenliyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar.
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER
- Dün yine Avrupa'da kendi hükümeti için "Gazze için parmağını kıpırdatmadı" iddiası atıyor. 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'le ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor.
"İŞGAL ETTİĞİN KOLTUĞA DA MI HÜRMETİN YOK?"
- Buradan CHP Genel Başkanına sormak lazım: Hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Bari bu milletin gururunu ayağa düşürme. Madem vatana, millete hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Bunlar değişmez, düzelmez, iflah olmaz. Bu içler acısı halini gördükçe ben ülkemiz adına üzülüyorum.
