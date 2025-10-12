HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Ümit Özdağ'ın söylediklerini duyan Dervişoğlu'nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını"

Son dakika haberi: "Siyaset sahnesinde yeni bir ittifak mı doğuyor?" sorusunu gündeme getiren gelişme güne damgasını vurdu. İYİ Parti lideri Ümit Özdağ ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın katıldığı kongrede iki genel başkanının birbirlerine yönelik sözleri ilk etkisini salonda gösterdi. Dervişoğlu'nun "Ümit hoca konuşmasını bitirirken yaptı yapacağını" sözleri salonda gülüşmeleri beraberinde getirdi.

Son dakika | Ümit Özdağ'ın söylediklerini duyan Dervişoğlu'nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Güne damga vuran gelişme Milliyetçi Kongre Derneği'nin 3. Büyük Kongresinde yaşandı. Kongrede konuşma gerçekleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konuşmasının sonlarında söylediği ifadelere Dervişoğlu'nun karşılığı da dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika | Ümit Özdağ ın söylediklerini duyan Dervişoğlu nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını" 1

ÜMİT ÖZDAĞ: "BİZ DE BİRLİKTE KAHVE İÇERİZ HERHALDE"

Özdağ konuşmasında iktidara yüklenirken ardından İYİ Parti ile ittifak sinyali olarak yorumlanan şu ifadeleri kullandı:
"Haziran 2015'ten çok daha fena olacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de bu noktada diyorum ki ‘Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat başkanla birlikte kahve içeriz."

Son dakika | Ümit Özdağ ın söylediklerini duyan Dervişoğlu nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını" 2

DERVİŞOĞLU ALKIŞLADI

Özdağ’ın bu sözlerini salonla birlikte Dervişoğlu’nun da alkışladığı görüldü.

"ÜMİT HOCA YAPTI YAPACAĞINI"

Özdağ’ın ardından kürsüye çıkan Dervişoğlu konuşmasına “Ümit hoca konuşmasını bitirirken yapacağını yaptı” diye başlayınca salonda gülüşmeler yaşandı. Dervişoğlu şöyle devam etti:

Son dakika | Ümit Özdağ ın söylediklerini duyan Dervişoğlu nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını" 3

"BİZ ZATEN HİÇ AYRILMADIK"

“Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler hiç girmedi. Yoldan, yöntemlerden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebiliriz. Ama bu asla ‘Bir daha bir araya gelmez’ sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir.”

Son dakika | Ümit Özdağ ın söylediklerini duyan Dervişoğlu nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını" 4

Son dakika | Ümit Özdağ ın söylediklerini duyan Dervişoğlu nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası var: Van'da yakalandı25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası var: Van'da yakalandı
Siirt’te kanala düşen inek kurtarıldıSiirt’te kanala düşen inek kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ İYİ Parti Zafer Partisi ittifak müsavat dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.