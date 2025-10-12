Son dakika | Ümit Özdağ'ın söylediklerini duyan Dervişoğlu'nun tepkisi dikkat çekti: "Yine yaptı yapacağını"

Son dakika haberi: Güne damga vuran gelişme Milliyetçi Kongre Derneği'nin 3. Büyük Kongresinde yaşandı. Kongrede konuşma gerçekleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konuşmasının sonlarında söylediği ifadelere Dervişoğlu'nun karşılığı da dikkatlerden kaçmadı.

ÜMİT ÖZDAĞ: "BİZ DE BİRLİKTE KAHVE İÇERİZ HERHALDE"

Özdağ konuşmasında iktidara yüklenirken ardından İYİ Parti ile ittifak sinyali olarak yorumlanan şu ifadeleri kullandı:

"Haziran 2015'ten çok daha fena olacak. Onlar iktidardan gideceklerini gördüler de mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de bu noktada diyorum ki ‘Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda, biz de Müsavat başkanla birlikte kahve içeriz."

DERVİŞOĞLU ALKIŞLADI

Özdağ’ın bu sözlerini salonla birlikte Dervişoğlu’nun da alkışladığı görüldü.

"ÜMİT HOCA YAPTI YAPACAĞINI"

Özdağ’ın ardından kürsüye çıkan Dervişoğlu konuşmasına “Ümit hoca konuşmasını bitirirken yapacağını yaptı” diye başlayınca salonda gülüşmeler yaşandı. Dervişoğlu şöyle devam etti:

"BİZ ZATEN HİÇ AYRILMADIK"

“Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler hiç girmedi. Yoldan, yöntemlerden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebiliriz. Ama bu asla ‘Bir daha bir araya gelmez’ sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir.”