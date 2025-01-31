Son dakika | Özgür Özel'e 'sarı kart' çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koltuğu kaybedeceğini anlayınca etekleri tutuşmaya başladı"

Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP'nin yedi sülalesine yeter. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, almasak millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Böyle giderse ikinci sarı kartı da görecek.