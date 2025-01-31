Son dakika | Özgür Özel'e 'sarı kart' çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koltuğu kaybedeceğini anlayınca etekleri tutuşmaya başladı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasında CHP ve Özgür Özel'i hedef aldığı sözleri dikkat çekti.
SEÇİM TARİHİNİ İŞARET ETTİ: "KAYIKÇI KAVGALARINA VAKTİMİZ YOK"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Geçen seçim dünde kaldı. Artık bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önümüzde seçim için 3 yılımız var. Muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına vaktimiz yok.
'KARTALKAYA' MESAJI: GEREKEN HER ADIMIN ATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ
- 78 canımızı yitirdiğimiz facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatta problem varsa çözüme kavuşturacağız. Uygulamada eksiklik varsa tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz. Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kimin hatası, ihmali, kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını sağlayacağız.
- Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah seviyesini yükseltmek için daha etkili iklime sahip olacağız.
ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: ETEKLERİ TUTUŞMAYA BAŞLADI
- Her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun üstünü örtmeye kalkan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'ye tamamen yabancılaşmış bir kafa yapısıyla muhatabız. CHP Genel Başkanının kırdığı potların çetelesini tutmaya gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anlayınca etekleri tutuşmaya başladı. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor.
"BÖYLE GİDERSE İKİNCİ SARI KARTI DA GÖRECEK"
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Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP'nin yedi sülalesine yeter. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, almasak millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Böyle giderse ikinci sarı kartı da görecek.
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CHP içindeki kavga bu partiyi çökertiyor.
- Tarihin tekerrür etmemesi için yaşananlardan ders alacağız. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz ayrıştırıcı olmayacağız. Yapıcı siyasetten ayrılmayacağız. Tüm engelleri milletin desteği ile aştık, daha nice yıllar hizmet edeceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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