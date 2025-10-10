HABER

Son dakika | Özgürlük Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye dönüyor! Uçak İsrail'den havalandı

Son dakika haberi: Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Son dakika | Özgürlük Filosu ndaki aktivistler Türkiye ye dönüyor! Uçak İsrail den havalandı 1

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

(AA)

