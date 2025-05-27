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Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete el konuldu

Son dakika haberi: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da olduğu öğrenildi.

Son dakika: Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete el konuldu
Ufuk Dağ

Son dakika: Yasa dışı bahisle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak bu sabah saatlerinde Papara'ya operasyon düzenlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılırken çok sayıda şirkete el konuldu. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait aralarında PPR Holding Anonim Şirketi'ninde aralarında bulunduğu 8 şirkete de kayyum atandı.

PAPARA'NIN SAHİBİ VE 12 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;

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AHMED DARUK KARSLI DETAYI

Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş'nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığ, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.

PARALARI 274 FARKLI BANKA HESABINA AKTARMIŞLAR

Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.0l2 hesabın l02 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütii liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmışır.

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Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27/05/2025 giinü saat: 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama - elkoyma ve inceleme kararı verilmiştir.

8 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak tizere toplam 8 şirket, l yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire. l villaya yönelik mal varlıklanna el koyma tedbiri uygulanmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere alınan İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF Kayyım olarak atanmıştır, Soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama- el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

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papara kayyum soruşturma yasa dışı bahis cezası
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