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Son dakika! Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Dün akşam yaptığı 'CHP'ye kayyum atanacak' paylaşımıyla gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kütahyalı'nın dünkü paylaşımı resmi kurumlar tarafından yalanlanmış ardından da çok sayıda tepkiye neden olmuştu. Kütahyalı'nın Bolu'da gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika! Paylaşımıyla tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ufuk Dağ

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Bolu'da gözaltına alındığını duyurdu. Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda önce Ankara'da 2 belediyeye operasyon yapılabileceğini ve daha sonra CHP'ye geçici kayyum atanacağını iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar üzerine Kütahyalı hakkında, TCK'nın 217'nci maddesinde düzenlenen 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

RASASASAS

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı şu ifadelere yer vermişti;

Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.

Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor.

Maalesef vaziyet böyle gözüküyor.

RASİM TWR

PEŞ PEŞE YALANLANDI

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu. Hareketli dakikalar yaşanırken iddia önce yalanlandı ardından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı
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