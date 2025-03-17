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Son dakika | Pozitifbank için karar verildi! Yasa dışı bahis soruşturmasında el konmuştu: Yönetim TMSF'ye devredildi

17.03.2025 13:08
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Son dakika haberi: Türkiye yasa dışı bahis soruşturmasını konuşuyor. Soruşturma kapsamında el konan Pozitifbank için yeni bir karar alındı.

Son dakika | Pozitifbank için karar verildi! Yasa dışı bahis soruşturmasında el konmuştu: Yönetim TMSF'ye devredildi

Son dakika haberi: Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konan Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi. Soruşturmada PozitifBank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork da gözaltına alınmıştı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

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Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek "Payfix"i yönettikleri, "PozitifBank"ı satın aldıkları, ayrıca "Capital Türk Holding" başta olmak üzere "Ay para ödeme kuruluşu" ve "Ininal Ödeme" ve "Elektronik Para Hizmetleri AŞ" isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti.

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ŞİRKETLERE EL KONMUŞTU

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmasına karar verilmişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Erkan Kork Pozitifbank
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