Son dakika | Ramazan Bayramı tatilinde bilanço ağırlaşıyor! 19 can kaybı, 2500 yaralı...

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nın acı bilançosu ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu açıkladı.

BİR GÜNDE 14 CAN KAYBI

Buna göre Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, 1.280 kişi ise yaralandı.

Tatilin ilk gününde yani bayram arifesinde ise 5 kişi yaşamını yitirmişti.

"BAYRAM SEVİNÇLERİMİZE ACI KARIŞMASIN"

Bayram günü yaşanan can kayıplarına değinen Bakan Yerlikaya "14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" dedi.

YÜZ BİNLERCE ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya ayrıca trafik denetimlerine ilişkin de şöyle bir açıklamada bulundu:

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce;

420.737 araç denetlendi.

22.310 araca hız ve radar işlemi,

18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

📍14 vatandaşımız hayatını kaybetti,

📍1.280 vatandaşımız ise yaralandı.



14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram… pic.twitter.com/FpeCUHXL7S — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır