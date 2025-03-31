Son dakika | Ramazan Bayramı tatilinde bilanço ağırlaşıyor! 19 can kaybı, 2500 yaralı...

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı'nın acı bilançosu ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu açıkladı.
Buna göre Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 14 kişi hayatını kaybetti, 1.280 kişi ise yaralandı.
Tatilin ilk gününde yani bayram arifesinde ise 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Bayram günü yaşanan can kayıplarına değinen Bakan Yerlikaya "14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" dedi.
Yerlikaya ayrıca trafik denetimlerine ilişkin de şöyle bir açıklamada bulundu:
"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce;
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2025
📍14 vatandaşımız hayatını kaybetti,
📍1.280 vatandaşımız ise yaralandı.
14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram… pic.twitter.com/FpeCUHXL7S
Okuyucu Yorumları 0 yorum