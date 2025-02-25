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  4. Son dakika | Hain daha fazla kaçamadı! MİT düğmeye bastı, Reyhanlı saldırısının son faili de yakalandı

Son dakika | Hain daha fazla kaçamadı! MİT düğmeye bastı, Reyhanlı saldırısının son faili de yakalandı

25.02.2025 10:01
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Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının son faili de yakalandı! 2013'teki hain saldırıda onlarca kişi yaşamını yitirmiş ve yaralanmıştı. Hain saldırının faillerinden Temir Dükancı Suriye'den Lübnan'a kaçmak isterken MİT düğmeye bastı.

Son dakika | Hain daha fazla kaçamadı! MİT düğmeye bastı, Reyhanlı saldırısının son faili de yakalandı

Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda onlarca vatandaş can vermişti. Alınan son dakika bilgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla terör saldırısının son faili de yakalandı.

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TERÖRE "LOJİSTİK" DESTEK VERİYORDU

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

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MİT HER ADIMINI TAKİP ETTİ

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİNE EYLEM PLANLIYORMUŞ

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde "turuncu kategori"de yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Terörist, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı terörist MİT
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