Son dakika | Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor! Yeni gözaltılar var: Eski Cumhuriyet Savcısının katibi de aralarında

Son dakika haberi: Rezan Epözdemir soruşturması derinleşiyor! Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTILAR: KATİP DE ARALARINDA

Soruşturma sürerken gazeteci Emrullah Erdinç yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre; soruşturmada Epözdemir ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çalı’nın katibi ve birçok isim gözaltına alındı.

"SORUŞTURMANIN YOLSUZLUK AYAĞI"

Erdinç, "Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında koruma polisleri de tanık olarak ifade verecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."