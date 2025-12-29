HABER

Son dakika: Rusya duyurdu: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi. Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de açıkladı.

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Rusya duyurdu: Ukrayna, İHA larla Putin in konutuna saldırı girişiminde bulundu 1

"TÜM İHA'LAR İMHA EDİLDİ"

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Rusya duyurdu: Ukrayna, İHA larla Putin in konutuna saldırı girişiminde bulundu 2

"KARŞILIK VERİLECEK"

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

