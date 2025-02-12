SON DAKİKA | Sabiha Gökçen'de hava trafiği! Görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi... O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, okullar da tatil edilmişti. Olumsuz hava koşulları bu kez de hava trafiğini vurdu.

PİSTİ PAS GEÇİP, HAVADA TUR ATTILAR

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi.

O ANLAR TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. . Gökhan Artan'ın paylaştığı habere göre; konuşma trafiğinde küle görevlisinin "Efendim! İnişe geçen bütün trafikler pas geçti." dediği duyuluyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır