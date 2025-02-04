Son dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' engeli! 7 Şubat Cuma seferleri için de adım atıldı

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

7 ŞUBAT SEFERLERİNİN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

5 VE ŞUBAT SEFERLERİ İÇİN DE KARAR ALINMIŞTI

Dün yapılan açıklamada ise İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Uzmanlar, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sıcaklıkların önemli ölçüde düşeceğini, yağışlı ve rüzgarlı bir hava olacağını vurgulamıştı. Kar yağışı için 5 ve 6 Şubat tarihleri işaret edilmişti.