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Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'sahte diploma' skandalıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Çelik, 'sahte diploma' şebekesinin 1 yıl öncesinden tespit edilerek radara alındığını ifade ederek, "Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz, gideceğiz. Birtakım iftiralar söz konusu oluyor. Bunlara prim vermeyeceğiz. Gereği yapılacaktır. Bu tip şebekeleşmeyi yapanlar jiletle kazınacaktır." dedi.

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, son dönemde gündemi meşgul eden sahte diploma kriziyle alakalı yorumda bulundu. İşte tüm detaylar!

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır" 1

"BU ŞEBEKELEŞMEYİ YAPANLAR JİLETLE KAZINACAKTIR"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

"İLK FARK EDİLDİĞİ ANDAN İTİBAREN GEREĞİ YAPILDI"

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik diploma
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