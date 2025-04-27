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Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika: Samsun'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın zerine düştü. Kurtarma ekipleri araca ulaştı. 4 kişilik bir ailede anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı

Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya düştü. Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

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BABA VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE SEVK EDİLDİ!

Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, babanın ve 2 çocuğun hastaneye sevk edildiği açıklandı.

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SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’DAN AÇIKLAMA!

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

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OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

YERLİKAYA: 'EŞİ A.K VE 2 ÇOCUĞUMUZUN KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından meydana gelen heyelanla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması;

"Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir.

Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.

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Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.

Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir."

(İHA-DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun heyelan
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