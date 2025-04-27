HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: Samsun'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın zerine düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Kurtarma ekipleri araca ulaştı. 4 kişilik bir ailede anne yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hastaneden aldığımız bilgilere göre annenin hayati tehlikesi yok. Baba ve 2 çocuğumuzu kaybettik" dedi.

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya düştü. Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

AW442358_01

BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ!

Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti.

AW442358_06

SAMSUN VALİSİ: 'ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hastaneden aldığımız bilgilere göre annenin hayati tehlikesi yok. Baba ve 2 çocuğumuzu kaybettik" dedi.

SAMSUNDA-HEYELAN-4-KISILIK-AILENIN-BUL_682935_202219

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA-DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebubekir Şahin: Suç duyurusunda bulunulacakEbubekir Şahin: Suç duyurusunda bulunulacak
İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladıİstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Samsun heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı canlı yayında açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yarını işaret etti: "AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim"

Yarını işaret etti: "AK Partili belediyeleri tek tek ilan edeceğim"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Artık sadece zaman meselesi" diyerek duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.