Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen heyelanda bir akaryakıt istasyonunun üzerine kaya düştü. Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ!

Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti.

SAMSUN VALİSİ: 'ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Hastaneden aldığımız bilgilere göre annenin hayati tehlikesi yok. Baba ve 2 çocuğumuzu kaybettik" dedi.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun Canik'teki heyelanda ailenin göçük altında kaldığı anlar... pic.twitter.com/Ng7Ew0mBDL — Mynet (@mynet) April 27, 2025

(İHA-DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır