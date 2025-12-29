HABER

Son dakika | Şanlıurfa'da otomobil kanala düştü! Baba ve çocukları için zamana karşı yarış

Son dakika haberi: Şanlıurfa'dan endişelendiren bir haber geldi. Sulama kanalına düşen otomobildeki baba ve 3 çocuğu için kurtarma çalışması başladı. Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. 2 kişi araçtan kendi imkanlarıyla sağ salim çıktı ancak baba ve 3 çocuğu kanalın içinde kaldı. Arama çalışmaları sürüyor.

ARAÇ SULAMA KANALINA UÇTU

Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen baba ve 3 çocuğu için kurtarma çalışması başlatıldı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sularında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde yolda seyir halindeki bir aracın Harran sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Ancak, araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ve üç çocuğu maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

