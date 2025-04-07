Son dakika: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti

Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde CHP'den Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen Umut Yılmaz partisinden istifa etti.

BABASI DA ŞEHİKAMİL'DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Umut Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz, SHP'den 27 Mart 1989'da Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 5 yıl görevde kalmıştı.

Daha sonra görevi devreden Ahmet Yılmaz, 2015'te hayatını kaybetmişti. Umut Yılmaz ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Şehitkamil ilçesinde belediye başkan adayı gösterilmişti. Geçmişte babasının başkanlık yaptığı koltuğa oturarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Yılmaz, "Çok gururluyum, mutluyum ve hüzünlüyüm. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. 30 yıl geçmiş hep bu hayallerle büyüdük. Hep Şehitkamil dedik ve gözümüzü onla açtık. Bugün sağ olsunlar bizi layık gördüler. Çok güzel bir sevgi var. Allah bizi mahcup etmesin. Şehitkamil halkına teşekkür ederim. Farklı bir duygu. Bu konu aklıma gelince sesim titriyor. İnsanların yanında olacağız. Memleketimize inşallah hizmet edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır