SON DAKİKA | Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme! 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Öktem, otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulmuştu.