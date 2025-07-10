Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! İstanbul bu sabaha da bir operasyon haberiyle başladı. Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, erken saatlerde harekete geçerek Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyete götürüldüğü ve konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarla ilgili CHP'den ilk tepki İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı;

"ZIVANADAN ÇIKTI"

İstanbul’un muhalefet partisi, Türkiye’nin 2. partisi olan azınlık iktidarı iyicene zıvanadan çıktı! CMK Madde 118’e göre: konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.

Buna rağmen, gece saat 01:30’da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve ekip arkadaşları ev baskınları ile gözaltına alındı. Yeri yurdu belli insanları, belediye başkanlarını şafak baskınlarıyla gözaltına alarak halka korku salamadıkları için gece baskınlarına başlayanlar bilsinler ki yasalarımız geceleri operasyon ve arama yapmayı yasayla sınırlamıştır.

Bu “operasyoncu” zihniyet ülkemizin barışına, huzuruna ve güvenliğine zarar vermektedir. Makam, mevki ve iktidar için adalet ve insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Sandıktan çıkan iradenin karşısında durulamayacağını, bizi kimsenin korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini herkes bilsin!

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Özgür Kabadayı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 51,88 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilmiş ve Şile, 20 yıl sonra CHP’ye geçmişti.

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979'da Şile'de doğdu. Kabadayı, 2019 yerel seçimlerinde Şile Belediyesi Meclis Üyesi adayı olarak siyasi yaşamına başladı. Şile'de Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Kabadayı, evli ve 2 çocuk babasıdır.