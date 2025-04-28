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Son dakika | Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası": Sağlık durumu için yeni açıklama geldi! "Refleksleri azaldı, tablo giderek bozuldu"

Son dakika haberi: 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Buna göre Önder'in refleksleri azaldı ve nörolojik tablo giderek bozuldu.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası": Sağlık durumu için yeni açıklama geldi! "Refleksleri azaldı, tablo giderek bozuldu"

Son dakika haberi: 13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

12 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneden bugün yapılan açıklamaya göre Önder'in refleksleri azaldı, beyin ödemi sürüyor; hayati tehlikesi de artarak devam ediyor.

"BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINA GELDİK"

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir."

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SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E NE OLDU?

Önder'in kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alındığı belirtilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sırrı Süreyya Önder Kalp‎ hastane ameliyat DEM Parti
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