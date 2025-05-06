SON DAKİKA | Şişli'deki dehşet Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bahar Aksu'yu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından kaçırılmak istenen Bahar Aksu, direndiği için altı kurşunla öldürülmüştü. Bahar Aksu'nun katili Elibol'un Emniyet'teki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Bahar Aksu

SON DAKİKA | KATİLİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Elibol, emniyetteki ifadesinde, Bahar Aksu ile 2018 yılında evlendiklerini, Aksu'nun 2020 yılında evi terk ettiğini ve 2022 yılında da resmi olarak boşandıklarını, bu durumu yediremediğini, Aksu'nun sosyal medya paylaşımlarını takip ettiğini söyledi.

GECE BOYU ARAÇ İÇİNDE BEKLEMİŞLER

Medya Tava'da yer alan habere göre; Elibol, cuma günü Aziz Başkan ve Semih Yapar'la birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiklerini, bir gün İstanbul'da kaldıktan sonra tekrar Çanakkale'ye gidip yanlarına Samet Salman'ı da alarak tekrar İstanbul’a geldiklerini, olaydan önceki gece araç içerisinde Aksu'nun sokağında beklediklerini, Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istediklerini, Aksu'nun direnmesi üzerine yanında bulunan tabanca ile Aksu'ya kurşun yağdırdığını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana gelen olayda, sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti.