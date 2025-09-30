Son dakika | Sivas'ta otobüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Korkunç kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

3'Ü AĞIR 18 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır