SON DAKİKA | Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki! Sağlık Bakanı'na da sert çıktı: Mesajı bile anlamamış

Son dakika haberi: TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiden siyasete ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle;
Son süreçte yaşananlar sonrası demiştim ki bir darbe mekaniği işliyor. Hem İstanbul'a hem cumhurbaşkanı adayımıza darbe hazırlığıdır demiştim. İşte şimdi buradan 19 Mart günü Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına Ekrem İmamoğlu'na girişilen darbe girişimini, İBB'yi bir kayyuma teslim etmemek için direnenlere, komşusunu oy kullanmaya teşvik eden bütün üyelerimize ve CHpP üyesi olmadığı halde, daha önce bize oy vermediği halde darbe girişimini görüp, bir pazar sabahı sokaklara dökülüp demokrasiye, çok partili demokrasiye milyonlara; o günlerden bugüne bu haksızlığa cesaretle nereye çağırsak oraya gelen milyonlara, milli iradeyi hiçe sayan cuntacıya karşı darbeyi püskürtenlere yürekten teşekkür ediyorum.
Bunun bir darbe girişimi olduğunu biliyoruz. Bu cuntanın karargahı Beştepe'dir. Sivil darbenin silahı yargı, mühimmatı yalan ve iftiradır. Bu darbe girişimi de milletin gönlünde destek görmemiş, tarihte de diğer darbeler gibi mahkum olacaktır.
Dipolama iptalinin imzası olanları tek tek irdeliyoruz. Bakın bir tanesini kazıyınca Sakarya Belediyesi'nde daire başkanı, kazıyorsun kendi diplomalarında şaibeler var, bakıyorsun diploma iptaline TÜGVA'cıyı atamışlar o da imza atmış.
İmamoğlu'nun diplomasını iptal edilen yazıya 'Acele edin bunlar resmi yerde kullanılıyor' diye. Yani diyorlar ki cumhurbaşkanı adayı olabilir acele edin. Bunların yaptıklarını şimdi tüm Türkiye ödüyor.
İstanbul'da seçim kazanıldı mazbata iptal edildi, 2 tane daha seçim kazandı bu kez diploma iptal edildi. Daha mahkeme devam ederken şirketlere, İmamoğlu'nun etrafındakilerin mal varlıklarına el konulup kayyum atanıyor. Oysa daha hiçbirşey sonuçlanmış, ıspatlanmış değil.
Türkiye'nin dört bir yanında bir gecede aklınıza ne ürün geliyorsa don dolayısıyla yandı. Çiftçi dondan perişan oldu. Bu don çiftçiyi yakarken Şimşek'in yaktığı parayla çiftçinin yüzü gülebilirdi. Milletin vekilleri olarak her yere giden, ulaşan destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Şimdi de sırada liseliler var. Bir bakın liseleri karıştıran ben miyim yoksa durduk yerde bu proje okullarına saldıran bu geri kafalı Milli Eğitim Bakanı mı? Aileleri tehdit ediyorlar, öğrencilerin fotoğraflarını çekiyorlar. Proje okullarda şu anda 85 bin öğretmen çalışıyor. Bu okullara girmen için en yüksek puanı alman lazım. Öğrencinin de öğretmenin de en iyisinin orada olması lazım. Eskiden öğretmenler 20 yıl başarılıysa bu okullarda kalabiliyordu. Bunu 4+4+4 yaptılar. Yusuf Tekin dün 6 bin öğretmeni okullarından kopardıklarını söylüyor. Bu Yusuf Tekin, bir yetkiyi kullanarak ölçmeden, sınava sokmadan, başarısına bakmadan Bakan kararıyla 6 bin öğretmeni atıyor, yerine 6 bin yeni öğretmen geliyor. Ortak özellikleri tek bir yandaş sendikadan gelmesi. Yap sınavı yarışsınlar. Ama sırf yandaş diye getiriyorlar. Ben Bornova Anadolu Lisesi'ne gittim. O okuldaki öğretmenlerimi 24 Kasım'da Anıtkabir'e çağırdım. Her siyasi görüşten öğretmenlerim vardı. Devlet dediğin 10 yaşındaki sabinin karşısına koyduğunu öğretmenin liyakatıyla ilgilenir, yandaşlığıyla değil.
19 Mart darbe girişimini görmeyenler var. Ben yandaş medyaya zaten bir şey demiyorum. Milletin gözünden gönlünden zaten düşmüşler. Ama gazetecilik yapmak isteyen kardeşlerimizi istihdam edip, görülmesi gerekenleri görmeyenler var. Bütün dünya İstanbul'u konuşacak, milyonlar mitinglerde buluşacak sen orada ölü taklidi yapacaksın. Buna karşı boykot başlattık. Listeler sitemizden takip ediliyor. Dünyanın en büyük yalanını attılar 'boykot tutmadı' diye. Medyayı ve yan şirketlerini cezalandırıyoruz. Bugünlerde bir toparlanma bekliyoruz, takip deceğiz.
Kürt sorununda yeni bir süreç yürüyor. Adını koymaya korktukları, ne yapmayı istediklerini gizledikleri bir süreç yürüyor. Bize bir şeyler olacak destek verin diyorlar. Biz de Meclis'e getirin diyoruz. Adalet Bakanlığı ile DEM heyetinin atılacak yasal adımlar için bir araya gelecekleri duyuruldu. Bu görüşme eğer Meclis'e zemin yaratacaksa yapılmalıdır. CHP'yi suçlayanların bugün nereye geldiği ortada. Bu iktidarın demokrasiden, kardeşlikten, birlikte alacak bir nasibi olmadığını bildiğimiz halde MHP'nin tarif edilmesi zor tutumunu bir kenara koyarak CHP, geçmişte nerede duruyorsa, biraz önce özetlediğim şekilde aynı yerde durmaktadır. Şehitlerin gelmeyeceği, Kürt'ün, Türk'ün annesinin gözünden yaş akmayacağı her türlü müzakerenin, gayretin yanında oluruz ancak Batı'daki Kürtler belediye meclislerine alınarak İmamoğlu'na destek sağladı diyenlerin, düne kadar birbirlerine ip atanların, siyasi parti ile ilişki kurduk diye bize terörist yaftası yapıştırmaya çalışanların sadece milletimiz ikiyüzlülüğünü görsün. Biz 'Terörsüz Türkiye'ye destek oluruz ama sayın Bahçeli, sandıksız Türkiye istiyorlar, sen ona destek mi oluyorsun?