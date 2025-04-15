SON DAKİKA | Sivasspor'un açtığı pankarta Özgür Özel'den tepki! Sağlık Bakanı'na da sert çıktı: Mesajı bile anlamamış

Şimdi de sırada liseliler var. Bir bakın liseleri karıştıran ben miyim yoksa durduk yerde bu proje okullarına saldıran bu geri kafalı Milli Eğitim Bakanı mı? Aileleri tehdit ediyorlar, öğrencilerin fotoğraflarını çekiyorlar. Proje okullarda şu anda 85 bin öğretmen çalışıyor. Bu okullara girmen için en yüksek puanı alman lazım. Öğrencinin de öğretmenin de en iyisinin orada olması lazım. Eskiden öğretmenler 20 yıl başarılıysa bu okullarda kalabiliyordu. Bunu 4+4+4 yaptılar. Yusuf Tekin dün 6 bin öğretmeni okullarından kopardıklarını söylüyor. Bu Yusuf Tekin, bir yetkiyi kullanarak ölçmeden, sınava sokmadan, başarısına bakmadan Bakan kararıyla 6 bin öğretmeni atıyor, yerine 6 bin yeni öğretmen geliyor. Ortak özellikleri tek bir yandaş sendikadan gelmesi. Yap sınavı yarışsınlar. Ama sırf yandaş diye getiriyorlar. Ben Bornova Anadolu Lisesi'ne gittim. O okuldaki öğretmenlerimi 24 Kasım'da Anıtkabir'e çağırdım. Her siyasi görüşten öğretmenlerim vardı. Devlet dediğin 10 yaşındaki sabinin karşısına koyduğunu öğretmenin liyakatıyla ilgilenir, yandaşlığıyla değil.