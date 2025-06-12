SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenlerine 'Key Drop' operasyonu: 10 Kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine bir operasyon daha yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı sosyal medya fenomenlerinin Key Drop adlı site üzerinden yayın sırasında sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıkları ve kumara teşvik ettikleri tespit edildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettiği iddia edildi. İstanbul merkezli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar dışında 5 kişi yurt dışında bulunduğu için işlem yapılamadı, 2 kişinin de il dışında olduğu tespit edildi. Bir kişinin ise firari durumda. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Kaynak: EKOL TV