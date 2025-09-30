Son dakika | Sumud Filosu için Türkiye de devrede! MSB duyurdu: "İnsani yardım görevlerine katkı sağlarız"

Son dakika haberi: Dünyanın takip ettiği Sumud Filosu'yla ilgili Türkiye'de devrede!

MSB: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığından şu açıklama yapıldı:

"Bölgede rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi yakından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Daha önce İtalya, Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmesi için 2'inci bir askeri gemi gönderdiğini açıklamıştı.

Ayrıca insani müdahale için de bir İspanyol gemisi yola çıkmıştı.

