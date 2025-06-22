SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’ne saldırı düzenlendi.

Kilisede büyük maddi hasara yol açarken, ilk belirlemelere göre en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan bir kiliseye pazar ayini sırasında saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/vVjw4lfAM3 — Mynet (@mynet) June 22, 2025

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.