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SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi: Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde pazar ayini sırasında saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’ne saldırı düzenlendi.

AA-20250622-38357418-38357407-SAMDA_KILISEDE_MEYDANA_GELEN_PATLAMADA_COK_SAYIDA_KISI_HAYATINI_KAYBETTI

Kilisede büyük maddi hasara yol açarken, ilk belirlemelere göre en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

AA-20250622-38357418-38357410-SAMDA_KILISEDE_MEYDANA_GELEN_PATLAMADA_COK_SAYIDA_KISI_HAYATINI_KAYBETTI

AA-20250622-38357418-38357412-SAMDA_KILISEDE_MEYDANA_GELEN_PATLAMADA_COK_SAYIDA_KISI_HAYATINI_KAYBETTI
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şam
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