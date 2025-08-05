Son dakika | Adı da kondu! 'Terörsüz Türkiye' mesaisi TBMM'de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu

Son dakika haberi: Bugün gözler TBMM'de kurulan süreç komisyonunun ilk toplantısındaydı. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM'DE 'KOMİSYON' HAREKETLİLİĞİ

Komisyonun TBMM Tören Salonu'ndaki ilk toplantısının açılışında, Numan Kurtulmuş yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini vurguladı ve "Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız" dedi.

AK PARTİ, CHP, MHP'DEN ÖNERİLER GELMİŞTİ

Komisyonun ismi için partilerin önerileri şöyleydi:

AK Parti: Terörsüz Türkiye Komisyonu

CHP: Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu

MHP: Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu

KOMİSYONUN İLK GÜNÜNDEN KARELER