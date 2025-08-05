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Son dakika | Adı da kondu! 'Terörsüz Türkiye' mesaisi TBMM'de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün yeni bir aşamaya geçildi. TBMM'de kurulan süreç komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.

Son dakika | Adı da kondu! 'Terörsüz Türkiye' mesaisi TBMM'de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bugün gözler TBMM'de kurulan süreç komisyonunun ilk toplantısındaydı. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 1

TBMM'DE 'KOMİSYON' HAREKETLİLİĞİ

Komisyonun TBMM Tören Salonu'ndaki ilk toplantısının açılışında, Numan Kurtulmuş yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini vurguladı ve "Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız" dedi.

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 2

AK PARTİ, CHP, MHP'DEN ÖNERİLER GELMİŞTİ

Komisyonun ismi için partilerin önerileri şöyleydi:

AK Parti: Terörsüz Türkiye Komisyonu
CHP: Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu
MHP: Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu

KOMİSYONUN İLK GÜNÜNDEN KARELER

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 3

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 4

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 5

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 6

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 7

Son dakika | Adı da kondu! Terörsüz Türkiye mesaisi TBMM de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu 8

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Anahtar Kelimeler:
komisyon tbmm Terörsüz Türkiye
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamam işi buldular secime kadar her işi bırakıp bu işle ugraşırlar artık:)
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