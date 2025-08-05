Son dakika | Adı da kondu! 'Terörsüz Türkiye' mesaisi TBMM'de başladı: Komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu

Son dakika haberi: Bugün gözler TBMM'de kurulan süreç komisyonunun ilk toplantısındaydı. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Komisyonun TBMM Tören Salonu'ndaki ilk toplantısının açılışında, Numan Kurtulmuş yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik edildiğini vurguladı ve "Her bilgilendirme ve adım şeffaf şekilde yapılacaktır. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık şekilde ifade etmek zorundayız" dedi.
Komisyonun ismi için partilerin önerileri şöyleydi:
AK Parti: Terörsüz Türkiye Komisyonu
CHP: Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu
MHP: Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu
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