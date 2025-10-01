Son dakika | TBMM mesaiye yeniden başlıyor! CHP sıraları boş, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı başlıyor. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Açılış toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclise geldi.
"105 YIL ÖNCEKİ HEYECANI HEPİMİZ YAŞIYORUZ"
Meclis kürsüsünde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:
- Konuşmamın başında bir hissiyatımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her Meclis açılışında bundan 105 yıl önceki o heyecanı, o tarifsiz gururu hepimiz yaşıyoruz. Halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünde sizinle aynı heyecanı tadıyor, sizlerin gururuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.
- Önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca yasama faaliyetlerine katkı sağlayacak her bir parlamenterimize parti ayrımı yapmaksızın şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum.
'BİRLİK, BERABERLİK' VURGUSU
- Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz. Milletimizin hak ve hukukunun savunulmasında hepimiz biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizde, özellikle Cumhuriyetimizin müdafaasında ve muhafazasında hepimiz biriz, beraberiz. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Aslolan milletin ve devletin huzurudur.
- TBMM gazi bir meclistir. Burası 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' düsturu ile milli iradenin tecelligahı olmuştur. 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine korkusuzca sahip çıkan Meclisimiz, ikinci defa gazilikle müşerref olmuştur.
"İSRAİL'İN SOYKIRIMINA EN GÜÇLÜ TEPKİ BU KOLTUKLARDAN YÜKSELDİ"
- Meşruiyetini doğrudan doğruya milletimizden alan TBMM daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında yer aldı. İsrail yönetiminin Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde 2 yıldır sürdürdüğü soykırıma, bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki 86 milyon vatandaşımızın temsil ettiği bu koltuklardan yükseldi.
CHP SIRALARI BOŞ
Cumhuriyet Halk Partisi, Meclisin açılış oturumuna katılmayacağını duyurmuştu. Açılış toplantısında CHP sıralarının boş olduğu görüldü.
MECLİS ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Öte yandan Genel Kurul'daki toplantı öncesinde Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.
Adan ile DEM Partili Pervin Buldan'ın sohbet ettiği görüldü.
