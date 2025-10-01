Özgür Özel'den dikkat çeken ‘meşruiyet’ çıkışı: Milletten alınır, Trump'tan değil

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlememe kararına ilişkin olarak; "Görevini anayasal sınırlar içinde yapsa kendisini elbette yine dinlerdik. Sonra kalkıp ben konuşma yapacağım diyor. Sana bu yetkiyi kim veriyor? Anayasayı yırttın attın! Senin sayfan da benim için durmuyor. Trump Erdoğan'a çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdi. Yoluna giren ABD'nin kazanımları. Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis'te meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Genel Başkanlık Çalışma Ofisi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAPTIKLARI AKP YARGISININ KAMUOYU TARAFINDAN AYIPLANMASI SÜRECİNİ DOĞURDU"

Partisinin İl Başkanlığına kayyım atanmasını değerlendiren Özel, "Bütün planların boşa çıktığı bir süreci yaşadık. CHP'yi bölebilir miyiz? En sıkı rekabetin olduğu yer nereler, orada bir şey yapıp partiyi bölebilir miyiz? Son kongrede 330'a 310'luk bir yarışla il başkanı belirlenen yarışta il başkanı yerine kayyım atamaya çalıştılar. Sadece ve sadece AKP yargısının kamuoyu tarafından ayıplanması sürecini doğurdu. Seçim hukukunun istikrarlı kararlarıyla süreç devam ediyor. Yaptıkları her türlü saldırı geri dönüyor" dedi.

"MEŞRUİYET MİLLETTEN ALINIR, TRUMP'TAN ALINMAZ"

Partisinin TBMM'nin açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin de konuşan Özel, Erdoğan'ın meşruiyetini ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Geçen sene makamına saygı duyduğumuz için cumhurbaşkanını ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı nasıl karşılanması gerekirse öyle karşıladık. Tam geçen sene bugündü. O günden sonra bir yıl geçti. 2 Ekim günü Akın Gürlek'i devreye soktu. 9'unda göreve başladı. O 30'unda Esenyurt Belediyesi'ne 1 milyon nüfusu Türkiye'nin en büyük belediyesine kayyum atadı. İlk iş. Ardından da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklanması ve 6 ayı geçti ve hala içeride. İBB Başkanını tutukladı. 16 milyon İstanbullunun üçüncü kez açık bir farkla seçtiği kişi yargılanıyor. Sayın Erdoğan bu süreçlerin hepsini yaşadı. Bir kez evine polis gitmedi, görevine devam etti. Bizim seçilmiş belediye başkanlarımızın resimlerine, seslerine bile tahammülleri yok. Küçücük çocuklarla uğraşıyorlar. 26 yaşındaki çocukları babalarının iftiracılığa zorlamak için hapse tutuyorlar. İftira at diye cezaevine götürdükleri kişinin karısını gözaltına alıp kocasına senin vereceğin ifadeye göre karını da ya tutuklayacağız ya bırakacağız diyorlar. 80 yaşında anneleri perişan ediyorlar hastane bahçelerinde.

Şimdi CHP gitsin yine Erdoğan'a makamından dolayı saygı mı göstersin? Bir yılda saygı duymamız gereken ne yaptı? Aksine saygı duymamamız gereken şeyler yaptı. Bu kadar zulme karşı CHP. Görevini anayasal sınırlar içinde yapsa kendisini elbette yine dinlerdik. Sonra kalkıp ben konuşma yapacağım diyor. Sana bu yetkiyi kim veriyor? Anayasayı yırttın attın! Senin sayfan da benim için durmuyor.

Ayrıca Meclis'e gelip konuşmak bir meşruiyet gerektirir. Meşruiyet milletten alınır. Trump'tan alınmaz.Trump Erdoğan'a çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdi. Yoluna giren ABD'nin kazanımları. Neymiş? Olmayan meşruiyeti veriyor. Hem de cümleye başlarken hileli seçimleri en iyi bu bilir diyor. Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis'te meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin.

Bu insanlar bu millet kavgayı sevmez. Ama insanların evine tapulu evine birileri zorla girmeye çalışırsa herkes evini, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, namusunu korur. Bizim burada namusumuza saldırdılar."

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır